La dépression : le tueur silencieux en Afrique (suite)

On ne se rend souvent pas compte de sa méthode. C’est lorsque l’irréparable est fait que les attentions sont captées pour un moment. Sur le continent, il n’y a pas ce pays qui n’enregistre pas des cas de suicide et de démence chaque année. La fréquence n’inquiète pas souvent. On traite souvent les victimes de lâches. Ce n’est pourtant pas toujours le cas. Le manque d’assistance est plus lâche que le suicide. Toutes les tranches d’âges sont concernées, mais la jeunesse est plus victime.



Ceux qui ne choisissent pas le suicide développent des maladies chroniques dans le temps. L’hypertension, les AVC et autres maladies. C’est une mort lente que l’on ne voie pas venir. Aujourd’hui, cela devient une cause d’incapacité sur le continent.