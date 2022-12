Le Nord du Togo, une région davantage ciblée par les terroristes

Une première analyse permet de comprendre que cette région partagée par trois pays, à savoir : Le Togo, le Bénin et le Burkina-Faso semble stratégique aux terroristes qui arrivent à s’en servir comme « base de repli ».



L’autre analyse pertinente portera certainement sur le commerce qui s'organise dans la région. Il y a du trafic provenant non seulement du port de la capitale économique du Bénin mais aussi de Lomé. Différents produits circulent dont le carburant et les cigarettes.

Il faut comprendre sans aucun doute que les terroristes sont en train d’exécuter un programme d’occupation de points favorables à leur forfait. La possibilité est très forte qu’ils envisagent s’installer là pour commander le trafic à la longue si rien n’est fait. Ce scénario qui consiste à prendre le contrôle des trafics illicites et des revenus s’est déjà produit dans d’autres pays. Le choix de la région ne peut donc pas être le fruit d’un hasard.