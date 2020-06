Le virus Ebola réapparait en république démocratique du Congo

Réapparition du virus Ebola en Rdc



La Rdc est dans une zone rouge en ce qui concerne le domaine sanitaire car hormis le grand nombre de cas dépistés de Covid-19 ( 3326 cas et 76 décès) ,le pays a désormais deux points occurrents de la maladie liée au virus Ebola. Le 31 mai dernier, il a été recensé cinq morts et quatre cas suspects dans la zone portuaire, Mbandaka et ses environs qui comptent plus de 1,2 millions d'habitants. Cette ville est à plus de 1000km de l'épicentre du Covid-19. La dernière épidémie d'Ébola répertoriée dans cette même ville et dans la province de l'équateur remonte à 2018 où on enregistre 33 décès et 54 cas confirmés.



Eteni Longondo, Ministre de la santé congolais invite la population à ne pas paniquer après avoir décrété officiellement la onzième épidémie du virus Ebola en RDC depuis qu'il a été découvert en 1976 dans la même province. Il déclare << tirant des leçons des épidémies passées, notre pays dispose des expériences en gestion des urgences sanitaires>>. Il sollicite de ce fait l'aide des partenaires internationaux en commençant par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'équipe médicale de l'ONU était sur place pour la prise en charge d'après le Directeur général de l'agence onusienne de santé.