Location voiture à Lausanne

1 - Place de la Palud et vieille ville

2 - Escaliers du Marché et Cathédrale Notre-Dame de Lausanne

3 - Château Saint-Maire

4 - Parc de Mon Repos

L'itinéraire commence dans le centre historique de Lausanne, plus précisément à la place de la Palud. Flânez dans les rues de la ville, puis montez les beaux escaliers du Marché qui vous mèneront à la Cathédrale Notre-Dame de Lausanne, la grande cathédrale de la ville. À la fin de votre visite, dirigez-vous vers le château de Saint-Maire, qui ne peut être visité que de l'extérieur. Enfin, vous pourrez vous détendre dans le parc de Mon Repos.L'après-midi, rendez-vous au bord du lac pour visiter le célèbre Musée Olympique de Lausanne ! A la fin de votre visite, profitez d'une belle promenade dans le quartier d'Ouchy, avec son port de plaisance et ses belles vues sur la mer.Si vous êtes en ville en été, nous vous recommandons d'y rester le soir pour dîner dans l'un des nombreux établissements donnant sur le lac. Vous pouvez également retourner vers la vieille ville et vous arrêter dans le quartier du Flon, haut lieu de la vie nocturne et des clubs branchés.Matin : Place de la Palud (gratuit), Escaliers du Marché (gratuit), Cathédrale Notre-Dame de Lausanne (gratuit/tour CHF/€5.20), Château Saint-Maire (extérieur gratuit), Parc de Mon Repos (gratuit)Après-midi : Musée Olympique de Lausanne (CHF 20.00/€21.00), Ouchy (gratuit)Soirée : Ouchy (gratuit) / alternativement quartier du Flon (gratuit)Distance parcourue : 4,4 kmOù manger : Déjeuner à l'Étoile Blanche, Avenue du Tribunal-Fédéral 1 (S'orienter) / Dîner au Vieil Ouchy, Place du Port 3 (S'orienter)Nous allons détailler ci-dessous les 6 étapes principales de notre itinéraire.place de la palud lausanne 1 La journée commence dans le centre historique de Lausanne, idéal pour une découverte à pied ! C'est là que se trouvent toutes les attractions prévues dans l'itinéraire du matin.Commencez par la place de la Palud, l'une des principales places, avec de nombreux cafés en plein air, véritable lieu de rencontre et de convivialité. La place est également surplombée par l'hôtel de ville du XVIIe siècle, où David Bowie s'est marié ! Au centre de la place, vous pourrez également admirer une fontaine avec la plus ancienne statue de la ville, représentant la Justice vêtue de bleu et tenant la balance. Arrêtez-vous également ici pour assister au Clockwork show, un carillon mural qui, toutes les heures, de 8 à 19 heures, met en scène l'histoire de la ville !Demandez le guide "Art en Ville" à l'Office du tourisme : en vous promenant dans les rues de Lausanne, vous rencontrerez diverses œuvres d'art, telles que des sculptures, des peintures murales, des installations et des mosaïques. Un véritable musée à ciel ouvert ! Pour découvrir toutes les beautés du street art, vous pouvez demander ce guide directement à l'Office du tourisme.cathedrale de lausanne 1 Après avoir flâné sur la place de la Palud, vous emprunterez l'un des sites les plus caractéristiques de la ville : les Escaliers du Marché. Vous pourrez y gravir un escalier en bois raide recouvert d'un toit en bois, tout en admirant, sur une partie du chemin, plusieurs maisons qui abritent aujourd'hui des boutiques et des petits cafés.Une fois en haut, vous vous retrouverez devant la grande cathédrale de Lausanne, l'un des plus beaux édifices médiévaux de Suisse (d'octobre à mars de 9h à 17h30, d'avril à septembre de 9h à 19h). Construite entre 1179 et 1240, elle est de style gothique et, parmi les détails à ne pas manquer, la grande rosace du transept droit, qui représente une image du monde, avec les saisons, les mois, les éléments du monde physique et les signes du zodiaque ! Nous vous recommandons également de monter dans le clocher (CHF/5,20) : après 224 marches, la vue depuis le sommet est vraiment spectaculaire ! Si vous avez de la chance, vous rencontrerez le "Guet", le gardien de la cathédrale qui crie l'heure tous les soirs de 22 heures à 2 heures du matin, selon la tradition médiévale.Faites une pause au sommet des Escaliers du Marché : après avoir gravi les 174 marches et avant de pénétrer à l'intérieur de la cathédrale, prenez un café dans le magnifique jardin extérieur du Restaurant du Vieux-Lausanne et Bar Giraf tout en admirant la ville.chateau saint maire lausanne 1 Une fois la visite de la cathédrale terminée, nous vous conseillons de vous rendre au Château Saint-Maire, qui n'est qu'à 200 m et auquel il est relié par un passage couvert très particulier !Aujourd'hui, le château ne peut être visité à l'intérieur : il est le siège du gouvernement cantonal vaudois depuis 1803. Autrefois, à partir de 1536, il était la résidence des baillis bernois. Nous vous recommandons néanmoins de vous y arrêter pour admirer le magnifique panorama et prendre une belle photo souvenir ! Prenez également quelques minutes pour explorer les rues médiévales qui serpentent autour du château - vous aurez l'impression de remonter le temps !Prendre une photo au Palais de Rumine : derrière le château, à moins de 2 minutes de marche, se trouve le Palais de Rumine, un magnifique palais de style Renaissance. A l'intérieur, il abrite pas moins de 4 musées, qui nécessitent tous une visite d'au moins 2 heures, mais le temps manque malheureusement. Mais une photo s'impose, elle vous laissera sans voix !lausanne parc mon repos 1 Vers l'heure du déjeuner, dirigez-vous vers l'un des plus beaux parcs de la ville : le Parc de Mon Repos. Vers l'heure du déjeuner, dirigez-vous vers l'un des plus beaux parcs de la ville : le Parc de Mon Repos. Depuis le quartier du château Sainte-Marie, vous pouvez le rejoindre à pied en 15 minutes de marche à travers les rues de la vieille ville, en passant devant les boutiques et les clubs. Vous pouvez également prendre la ligne de bus 7 de la Place du Nord jusqu'à l'arrêt Ours (12 minutes).C'est un endroit idéal pour se détendre et même s'arrêter pour déjeuner, soit dans le restaurant du parc, soit dans l'un de ceux situés dans les rues avoisinantes. On peut y flâner le long des allées, admirer l'orangeraie et la tour néogothique, mais aussi rencontrer des volières abritant diverses espèces d'oiseaux exotiques. Au centre du parc se trouve également une villa qui a abrité le siège du Comité international olympique jusque dans les années 1960 et qui est aujourd'hui utilisée pour des événements et des réceptions.