Lula élu de justesse président du Brésil face à Jair Bolsonaro

C’est à ce score assez serré que Lula s’impose après les scrutins de ce dimanche 30 octobre 2022. Il était en avance sur son adversaire mais personne ne pouvait s’attendre à un pareil score alors que le premier tour n’était pas exactement ce à quoi on s’attendait. Cet écart aussi mince est pourtant une grande victoire pour Lula qui, il y a quelques années ne pouvait s’imaginer revenir diriger le Brésil après ses ennuis judiciaires. L’homme qui redonne espoir à une grande majorité de la population brésilienne hérite d’un pays dont l’économie semble en crise.

C’est peut être la situation économique du pays qui a joué en défaveur de Jair Bolsonaro qui il y a quelques jours annonçait qu’il ne reconnaîtra pas la victoire de son adversaire au cas où il était déclaré vainqueur. Nous y sommes, et pour le moment personne ne saurait expliquer le silence de l’actuel président qui a encore quelques mois à passer à la tête du Brésil si les résultats sont confirmés.

Seul le vainqueur s’est prononcé pour le moment, et comme il fallait s’y attendre, il pense se battre pour le peuple jusqu’à la fin de ses jours.