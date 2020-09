Mali La Turquie soutient la junte militaire

Dans sa tournée dans certains pays de la CEDEAO, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a posé bagages ce mercredi 09 Septembre au Mali. Venu apporter son soutien à la junte militaire malienne face à l’embargo imposé par la CEDEAO, le ministre est au Mali pour une visite de 3 jours. Les personnalités turques multiplient les voyages en Afrique ces derniers temps surtout dans les pays francophones cause à une quête d’influence.





L’intervention de la Turquie au Mali ne fait aucunement l’objet d’un hasard. Après que les déploiements navals et aériens français sont venus au secours d’Athènes pour les délivrer du joug d’Erdogan qui tenaient en respect les forces navales grecques concernant des forages pétrolières, de vives tensions se sont créées entre la France et la Turquie. S’ingérant dans plusieurs conflits, la Turquie s’est mise à dos les Emirats Arabes-Unis tissant des liens avec Moscou, l’Iran, le Qatar en faisant jouer le sunnisme et le wahhabisme.



Dans toute cette stratégie de conquête et d’influence opérée par le président turc Erdogan, le Mali s’y retrouve car la nation malienne fait objet de rivalité entre les Emirats Arabes-Unis et le Qatar. Une occasion pour Ankara d’étendre son influence sur une ex-colonie française. Le pouvoir turc entretient des relations avec le nouveau président de la Guinée-Bissau ainsi que le président Sénégalais Macky Sall qui a tout fait pour alléger les sanctions d’Embargo imposées par la CEDEAO.





Cependant, ce voyage au Mali du Ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu fait partie du plan d’influence économique et militaire que le président turc Recep Tayyip Erdogan prévoit exercer sur l’Afrique.