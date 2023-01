Mali : le président de la transition gracie les 49 soldats ivoiriens

La nouvelle tant attendue après la visite de la délégation ivoirienne au Mali est finalement tombée ce vendredi 06 janvier 2023. Les 49 soldats accusés et jugés bénéficient enfin d’une grâce présidentielle. C’est aussi une solution même si elle n’est pas celle que voulait Alassane Ouattara au début de cette crise. Qualifiés de mercenaires et jugés tels par la justice malienne, ces soldats peuvent s’estimer heureux de la diplomatie de Faure. Il faut rappeler que c’est le porte-parole du gouvernement de transition qui a rendu public l’information dans la soirée de ce Vendredi.

Le Colonel Abdoulaye Maiga n’avait pas manqué de préciser que les soldats étaient condamnés pour « crimes d’attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

En réalité, ces soldats s’étaient rendus au Mali sous de fausses identités avec à leur porté des armes sans informer les autorités maliennes.