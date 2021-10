Mozanbique : les éléphants naissent de plus en plus sans défenses

L’ivoire n’est pas conçu pour être un objet décoratif sur l’éléphant (ou utilisé par les humains à des fins esthétiques ou en médecine de tradition), ils constituent un réel avantage évolutif. Ils peuvent permettre aux éléphants de soulever de lourdes branches, de renverser des arbres, de faire des combats et surtout de creuser des trous pour l’eau et les minéraux.



Les recherches nouvellement menées par des analystes ont permis d’analyser les populations d’éléphants dans le parc national de Gorongosa au Mozambique. Ces recherches ont révélé que depuis 1992, de plus en plus d’éléphants femelles viennent au monde sans défense. Pour les chercheurs, cela est certainement une réponse au massacre brutal dont ils sont victimes depuis 15 ans.



Les recherches ont clairement indiqué que, durant 28 ans, les femelles sans ivoire avaient 5 fois plus de chances de rester en vie que les femelles avec de l’ivoire. Par conséquent, il est naturel que les femelles sans ivoire puissent se reproduire plus facilement.