Nigeria : des criminels font 10 morts

Après l’attaque des bandits des villages de Kidandan et Kadai, plusieurs villageois ont ainsi fui leurs demeures. Le responsable pour la sécurité de l’Etat de Kaduna, Samuel Aruwan, a affirmé que les forces de sécurité avaient lancé une opération après l’attaque contre Kidandan. Alors pour punir les forces de l’ordre pour cette poursuite, ils se sont pris aux habitants du village de Kadai.





Dans un communiqué, il explique : « les bandits mis en fuite se sont vengés en attaquant le village de Kadai, provoquant des pertes de vies humaines ». Tout porte à croire que le crime n'est plus devenu une chose que les bandits nigérians craignent. Et grâce à leur armement aussi précaire qu'il soit, ils tiennent tête aux forces de sécurité.





Malheureusement ces attaques criminelles deviennent fréquentes et beaucoup d’innocents y laissent leur vie. Les modes d’opération de ces bandits les mêmes. A la recherche du gain facile et de beaucoup d’argent, ils pratiquent le vol de bétail soit les enlèvements contre des fortes sommes comme rançon. Le plus à craindre selon les forces de sécurité est que plusieurs djihadistes pourraient avoir intégré le rang de ces criminels.