Nord-Kivu : La guerre dont personne ne parle

La crise humanitaire au Nord-Kivu s'est intensifiée récemment, avec des conséquences dévastatrices pour les civils. Les combats entre le M23 et l'armée congolaise (FARDC) se sont étendus, provoquant la fuite de centaines de milliers de personnes vers la capitale provinciale de Goma. Cette situation est sur le point de devenir une catastrophe humanitaire, dépassant la capacité de réponse des organisations humanitaires​​. En outre, la présence de compagnies militaires privées et le soutien gouvernemental à des groupes d'auto-défense connus sous le nom de 'Wazalendo' ajoutent à la complexité du conflit​​. Les tensions communautaires, les intérêts économiques et les rivalités régionales alimentent le cycle de violence.



Les mêmes groupes armés survivent sur le terrain, exploitant économiquement la région par la violence, formant une classe cleptocratique violente dans la région des Grands Lacs. Cette exploitation économique est devenue structurelle et structurante, contribuant à la persistance du conflit​​. La situation alarmante a attiré l'attention de la communauté internationale, y compris la Conseillère spéciale sur la prévention du génocide, qui a exprimé sa vive préoccupation quant à la détérioration de la situation en matière de sécurité et des droits de l'homme, en particulier dans la province de l'Ituri.



Des attaques contre des civils basées sur l'identité ethnique, ainsi que des massacres, des violences sexuelles, et des destructions de biens ont été signalées. Plus de 5,6 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la RDC, dont 2,1 millions dans la seule province du Nord-Kivu, faisant de ce pays l'un des plus grands cas de déplacement interne en Afrique et dans le monde​​.

Malgré la gravité de la situation, le Nord-Kivu reste largement ignoré par les médias internationaux, un "génocide dont personne ne parle". Les efforts pour attirer l'attention mondiale sur cette crise humanitaire et de droits humains continuent, dans l'espoir d'une réponse internationale plus forte pour mettre fin au cycle de violence et soutenir les millions de personnes affectées.