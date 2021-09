Où en est l’Afrique face au variant Delta et la troisième vague ?

A ce jour, il faut reconnaitre que la majorité des pays africains a encore de difficultés à avoir les vaccins. Les chiffres disent qu’il y a seulement 1% de la population africaine qui est complètement vaccinée.



La triste réalité est que le variant Delta est bien présent sur le continent et ne fait aucun cadeau à la population. Il y a plus d’une dizaine de pays qui ont signalé la présence de ce variant. Pendant ce temps, plusieurs pays posent le problème de manque d’oxygène dans les hôpitaux.

Actuellement sur le continent, le Nigéria et l’Afrique du sud sont dans une course contre la montre. Le Nigéria enregistre le plus grand taux de contaminations sur le continent. L’Afrique du sud se bat pour vacciner la majorité de sa population, pendant que les patients meurent dans les autres pays.