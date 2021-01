Ouganda:Facebook ferme le compte de certains politiciens

Alors que le scrutin s’annonce très tendu entre Yoweri Museveni 76 ans, à la tête du pays depuis trente-cinq ans et Bobi Wine 38 ans, ancien chanteur devenu homme politique populaire, de nombreux coptes Facebook d’hommes politiques proches du président ont été fermés par le géant américain. Pendant que le pouvoir dénonce une ingérence étrangère dans l’élection, la responsable de la communication de l’entreprise sub-saharienne Kezzia Anim-Addo annonce : « Nous avons démonté un réseau de comptes et de pages ougandais coupables de ‘comportement inapproprié’ dont le but était d’influencer le débat en amont de cette élection. »



« Ils utilisent de faux comptes ou des comptes dupliqués pour gérer des pages, commenter le contenu d’autres personnes, se faisaient passer pour les utilisateurs, partageaient des contenus dans des groupes pour les faire apparaître plus populaires qu’ils n’étaient » a-t-elle précisé.

Le conseiller en communication du président, Don Wanyama qui fait partie des personnalités dont les comptes Facebook ont été fermés, conteste la décision du géant de la communication en accusant l’opposant Bobi Wine d’être soutenu par le géant de numérique.



Depuis des mois, les proches de Yoweri Museveni accusent leur principal opposant, l’ancien reggae man Bobi Wine, très populaire, d’être soutenu par des pays étrangers. Ashburg Kato, un blogueur proche du pouvoir, a d’ailleurs accusé Facebook d’avoir agi à la suite d’une demande de l’opposant.