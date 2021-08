Ouragan Ida : la Nouvelle-Orléans plongée dans le noir

Ils sont nombreux à travers en urgence la Louisiane fuyant l’Ouragan. Néanmoins certains sont restés et prennent même les images. Si l’agence de gestion des urgences du Tennessee conseillait à la population de se préparer en conséquence pour les impacts de l’Ouragan, ce sont certaines compagnies aériennes qui se sont trouvé dans l’obligation d’annuler les vols au départ de l’aéroport international de jackson-Evers ce lundi. Celles-ci prévoient reprendre le mardi. La vigilance de chaque citoyen est sollicitée, dans la mesure où certains secours attendent l’amélioration des conditions climatiques pour intervenir. Les autorités demandent à la population de rester sur place.

Sans aucun doute, on peut déjà commencer par envisager un problème d’hébergement de certains citoyens et des travaux de réparation de plusieurs immeubles et espaces plus ou moins dévastés.