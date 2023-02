Première visite de Sergueï Lavrov au Mali

Attendu au Mali les 6 et 7 Février 2023, Sergueï Lavrov s’y rend pour une visite d’amitié et de travail. C’est un événement auquel il fallait s’y attendre de toute façon vu la coopération entre les deux pays depuis un moment. Le divorce étant consommé avec la France, le Mali pense désormais se faire une nouvelle peau avec une autre puissance capable de l’aider à finir avec le terrorisme sur son territoire. C’est une première pour le Mali d’accueillir un dirigeant Russe en relation d’amitié.

Pour le visiteur, l’amitié avec le Mali ne se limite pas seulement au plan économique et humanitaire. Il s’agit bien aussi d’une collaboration militaire qui pourrait impliquer des livraisons d’armes de guerre au Mali et bien évidemment à des formations de soldats maliens pour mieux combattre les terroristes. Il faut rappeler que depuis le départ de la France, l’armée malienne redouble d’effort face aux djihadistes qui ne cessent de frapper. C’est un tournant décisive pour la Russie, elle qui doit se refaire une place sur l’échiquier international. L’Afrique compte beaucoup dans cette nouvelle conquête.