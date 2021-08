Que fait la Chine en Afrique ?(reportage suite )

La Chine utilise un pragmatisme hypothétique pour se distinguer de la politique des droits de l’homme qui constitue les normes occidentales. En effet, depuis l’époque de Deng Xiaoping, la Chine a abandonné sa propre idéologie dogmatique et a adopté une attitude plus réaliste pour s’adapter à l’économie ouverte des autres pays. Les échanges avec les partenaires africains sont basés sur une coopération « gagnant-gagnant ». Ainsi, la Chine jouit d’une large résonance parmi les pays africains et s’est imposée comme un substitut crédible de l’Occident. Mais il faut bien admettre que dans la logique de la coopération bilatérale, certains échanges dits « gagnant-gagnant » sont plus équilibrés que d’autres.





La Chine a le monopole de l’exploitation de certaines matières premières dans certains pays que les Occidentaux ont abandonné pour des considérations morales. Cette année, le consortium international Great Nile Petroleum Company, (GNPC) est né. Ses origines sont la société chinoise China National Petroleum Corporation (CNPC, 40 % des parts), la National Petroleum Corporation de Malaisie (30 %), la canadienne Talisman. (25 %) et la société d’État soudanaise Sudapet (5 %). GNPC a construit des oléoducs dans le sud du Soudan et exploite le champ pétrolier de Muglad. Aujourd’hui, la Chine importe 50 % du pétrole de la région, soit 7,7 % de ses importations de pétrole.