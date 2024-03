Qui est Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal ?

Il était une fois, pas si lointaine, Bassirou Diomaye Faye se trouvait derrière les barreaux, une personnalité méconnue au-delà des limites de son parti d'opposition, le Pastef. Sa réalité a radicalement changé suite aux démêlés judiciaires de son supérieur, Ousmane Sonko, qui, face à des accusations d'insurrection en juillet, s'est vu interdit de participation aux scrutins présidentiels destinés à désigner le successeur du président Macky Sall.



Cet obstacle juridique a ouvert une brèche inespérée pour M. Faye, lui permettant de quitter l'ombre et les cellules de détention, de reprendre la campagne électorale et, le jour de son quarante-quatrième anniversaire, de se hisser à la présidence suite à la reconnaissance de sa victoire par son concurrent.



Avant cet incroyable retournement de situation, Faye occupait le poste d'inspecteur des impôts et assumait le rôle de fidèle second de Sonko ainsi que celui de secrétaire général de Pastef. Comparé à Sonko, connu pour son charisme et son discours captivant auprès des jeunes désœuvrés, Faye semblait plus réfléchi, plus réservé.



Sonko a malgré tout apporté son soutien à Faye avant l'élection, bien qu'avec une certaine réserve. "Mon choix pour Diomaye est guidé par la logique et non par l'affection. Il remplit les critères que j'avais établis : compétence et excellence académique", exprimait Sonko, témoignant de l'intégrité et de l'honnêteté de Faye.



Durant son parcours scolaire, Faye brillait par son excellence, dominant ses camarades. Après son baccalauréat, il s'est dirigé vers des études en droit et a obtenu une maîtrise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sa carrière dans l'administration publique a débuté après sa réussite au concours de l'École nationale d'administration du Sénégal.



Son arrestation en avril 2023 pour des accusations d'outrage et de diffamation à l'encontre de magistrats, qu'il a toujours niées, n'a pas empêché sa candidature présidentielle. Contrairement à Sonko, il n'a pas été écarté des élections.