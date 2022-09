Retour sur le discours choc d’A. Maïga Premier ministre malien à la tribune des Nations unies

Le premier ministre n’est pas resté seulement contre les puissances étrangères dans ses propos ; plusieurs chefs d’Etats africains ont subi aussi les critiques humiliantes. S’il est dit du président nigérien qu’il n’est pas un Nigérien, Allassane Ouattara quant à lui est considéré comme un président qui confisque le pouvoir en Côte-d’Ivoire en révisant la constitution pour s’éterniser après ses deux mandats constitutionnels. L’actuel président en exercice de la Communauté Economique des Etats de L’Afrique de l’Ouest est accusé par la junte malienne de « mimétisme ». Umaro Sissoco Embalo serait dans une confusion de poste et de rôle selon Maïga.



A quand la fin de cette crise est la question qu’il faut se poser avec tant d’escalades. La réalité qu’il faut reconnaître est qu’aucune des parties ne la veut vraiment. Si le Mali en trouve une porte de libération du joug du colonisateur, la France en fait un défi de politique extérieure et cherche par tous les moyens à avoir avec elle plusieurs autres pays africains plus obéissants que le Mali.