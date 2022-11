Séisme en Indonésie : le bilan porté à plus de 44 morts

Il fallait s’y attendre avec ce tremblement de terre de magnitude 5,6. C’est un Lundi qui restera inoubliable non seulement pour le peuple indonésien mais aussi pour l’humanité qui depuis des années se retrouve à l’épreuve des catastrophes naturelles un peu partout sur la planète.

Des témoins et victimes survivants témoignent de la rapidité des évènements ; tout s’est passé en un clin d’œil et après l’irréparable est la réalité insupportable en face. Ce fut le sauve qui peut pour un moment avant l’intervention des secours qui sont toujours à l’œuvre pour sauver qui peut l’être encore. Selon certains rescapés, les cris de demande d’aides venaient de partout. Il fallait attendre la soirée pour que l’électricité revienne à l’Hôpital Sayang de Cianjur.

Une telle situation n’a pas favorisé une meilleure prise en charge des blessés. La majorité reçoit les soins dehors. Une évacuation des milliers de personnes s’impose à l’instant alors qu’il manque les moyens pour apporter spontanément des soins adéquats et de l’aide aux personnes qui sont dans ce besoin vital.

Macron partage à travers un message la douleur des indonésiens et exprime toute la solidarité du peuple français dans cette épreuve.