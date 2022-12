Soldats ivoiriens au Mali : une délégation ivoirienne est à Bamako

On n'en est pas encore là même si c’est le plus grand souhait des autorités ivoiriennes et surtout celui des familles de ces soldats qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes. C’est pourtant bien possible que ce Jeudi 22 Décembre 2022 marque un tournant décisif dans cette affaire qui commence par trop durer. Ils sont allés parler particulièrement au président de la transition malienne Assimi Goïta. Au nombre de 46 ces soldats dont la Côte-d’Ivoire dit êtres en mission sont gardés par le Mali.

En tête de cette délégation influente se trouve Ouattara Birahima Téné ; ministre ivoirien d’Etat chargé de la défense. Il va de soi qu’il soit dans son rôle, mais cette fois ci grâce à la médiation du président Togolais qui depuis un moment utilise tous les moyens à sa disposition pour que les relations entre Ouattara et Goïta reviennent aux bonnes comme dans le passé avant cette crise. Le ministre était accompagné d’un autre collègue et un proche collaborateur du président Ouattara.