Togo: Tout savoir sur la fête traditionnelle de la prise de la pierre sacrée "Epé Ekpé"

On distingue trois étapes principales :



Le Tchesi Dodo



Il s’agit d’une préparation de l’eau sacrée c’est un rite fait avec le gin, l’eau de la mère, le vin de palme appelé localement « sodabi » sans oublier quelques herbes sacrées. Après une imposition des mains des dignitaires sur la potion préparée celle-ci est déposée en face de la foule qui recevra des bénédictions prononcées par le hounon avant le pèlerinage devant chaque couvent.





Le Motata:

Cette deuxième étape se résume en un nettoyage proprement dit du chemin qui conduit à la forêt sacrée où se trouve la pierre sacrée balayée une seule fois l’an. Seuls les initiés sont autorisés à mettre pied dans cette forêt. La foule attend impatiemment avec beaucoup d’excitation hors de la forêt, attendant le retour des initiés.





Le kpessosso :



C’est le moment crucial de toute la cérémonie, il donne son nom à l’évènement. Il est marqué par le retour de la forêt. La sacrée pierre est portée sur la tête par un jeune initié pour annoncer la nouvelle année avec présentation de la déesse « Mama koley ». La foule presque en transe accompagne le tour du couvent et revient par la sortie du chemin. Plus fort que tous les autres moments il parfait la cérémonie