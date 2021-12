Togo : la liberté de la presse en danger

Pour ce chercheur et expert de l’Afrique de l’Ouest, la situation au Togo n’est pas digne d’un pays démocratique. Se prononçant spécifiquement sur le cas de Ferdinand Ayité et Joël Egah, le chercheur à Amnesty International pense qu’on porte atteinte au droit à la liberté d’expression de ces deux journalistes. Ils ont juste apporté des critiques sur deux ministres du gouvernement togolais dans l’émission « L’autre journal ».

On soupçonne d’ailleurs le gouvernement de surveiller des journalistes et personnalités avec le projet Pegasus.



Dans une récente enquête de l’afro-baromètre, la majorité des togolais pense que la presse de leur pays n’est pas libre. On estime à 54% le taux de la population qui partage ce point de vue. Malheureusement il y a 75% de la population qui pense qu’il faut faire attention à ce qu’on dit quand on parle de politique. Les commentaires et points de vue ne sont pas libres.