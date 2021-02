Trump demande aux américains de tweeter des insultes en son nom, selon le rapport

L'ancien président a vu son compte Twitter suspendu définitivement suite à l'émeute du Capitole américain du 6 janvier, pour laquelle il risque une mise en accusation pour incitation.



Selon un rapport du Daily Beast, M. Trump devient frustré de ne pas pouvoir peser en ligne contre ses ennemis politiques, en particulier la représentante du Wyoming Liz Cheney.



Liz Cheney, la troisième plus haute représentante républicaine à la Chambre des représentants, faisait partie des dix membres du Congrès du GOP qui ont voté pour la destitution de M. Trump le 13 janvier.



"Mais sans pouvoir les tweeter lui-même, il a eu recours à la suggestion de rabais pour que d'autres puissent les utiliser ou les poster sur leur propre Twitter", a rapporté le journal.



CNN a rapporté vendredi que M. Trump a interrogé à plusieurs reprises ses alliés républicains à la Chambre des Représentants afin de démettre Rep Cheney de son poste de présidente de la conférence républicaine de la Chambre et de présenter un candidat primaire contre elle.



Le rapport a été diffusé alors que des centaines de personnes se sont réunies à Cheyenne jeudi pour écouter Matt Gaetz, membre du Congrès de Floride et ardent défenseur de M. Trump, et Donald Trump Jr, la critiquer à plusieurs reprises.



Le député Gaetz a déclaré "Washington DC mythifie l'établissement de courtiers en puissance comme Liz Cheney pour avoir grimpé dans un jeu profondément corrompu. Vous pouvez envoyer un représentant qui vous représente réellement, et vous pouvez renvoyer Liz Cheney chez elle, à Washington DC", a-t-il ajouté.



Twitter a pris des mesures drastiques pour bannir M. Trump de Twitter en janvier en raison du "risque de nouvelles incitations à la violence" s'il laissait le président sortant continuer à utiliser leur plateforme.



Les experts ont observé comment ce dirigeant de 74 ans a utilisé Twitter d'une manière sans précédent pour un leader politique, l'utilisant souvent pour s'en prendre personnellement et professionnellement à diverses personnes.