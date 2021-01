USA : Donald Trump menacé de destitution

Donald Trump parvient encre à mettre tout le monde à dos à quelques semaines de son départ de la maison blanche. Depuis la prise d'assaut du Capitole par des partisans du président sortant mercredi 6 janvier 2021, alors que le Congrès confirmait la victoire de Joe Biden aux dernières élections, les attaques contre Donald Trump ne cessent de tomber. Ces attaques viennent aussi bien de ses adversaires démocrates que des républicains de son propre camp.



Les démocrates américains ont ainsi averti dimanche 10 janvier 2021 qu'ils étaient prêts à lancer dans les prochains jours une nouvelle tentative d'"impeachment", une procédure de destitution historique contre Donald Trump, si le vice-président Mike Pence ne se résout pas à le démettre de ses fonctions.



Quatre jours après les événements du Capitole, qui ont fait cinq morts et ébranlé l'Amérique, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a annoncé une série d'actions pour faire partir le président républicain, qualifié de "menace imminente" contre la démocratie et la Constitution américaine.



Les démocrates demandent par ailleurs à Mike Pence, le vice-président des Etats-Unis d'activer en urgence le 25e amendement de la Constitution qui consiste pour le vice-président et les principaux ministres à constater l'inaptitude du président à exercer sa fonction. Fidèle de Donald Trump, mais n'ayant plus de contacts avec lui depuis les événements de mercredi dernier, Mike Pence n'a montré jusqu'ici aucune volonté de déclencher ce dispositif.