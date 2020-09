USA/ Présidentielle : Donald Trump accuse Joe Biden de se droguer





Il y a une tension électrique dans l'atmosphère pré-électorale aux Etats-Unis. Le challenge est surtout saturé entre Donald Trump et son adversaire Joe Biden. Le président américain a révélé lors d'une interview que le candidat démocrate se drogue pour tenir le coup dans la course à la présidentielle.





A deux mois du scrutin présidentiel du 3 novembre 2020, les candidats sont chacun sur le qui-vive. Chaque sortie médiatique est une occasion pour un candidat de faire chuter son adversaire dans les sondages. Donald Trump a donc voulu saisir la tienne lors d'une interview la semaine dernière sur Fox News.





Pour le candidat républicain à la prochaine présidentielle, "il y a probablement, une histoire de drogue" dans la tenacité de son farouche adversaire Joe Biden. En effet, sur Fox News, Trump a accusé son rival de consommer de la drogue histoire de se doper et maintenir son rythme d'étalon dans la course à la Maison Blanche. La déclaration qui a fait le tour des réseaux sociaux, n'a toutefois pas été démentie par Joe Biden.





Donald Trump fonde ses accusations sur ses propres observations depuis le début des activités électorales. A en croire ses propos lors de son interview, le candidat républicain trouve bizarre que son rival change de comportement d’un meeting à l’autre. Il serait donc sous l'effet de substance illicite. Et ce n'est pas la première fois que Trump porte de telles accusations à l'égard du candidat démocrate.





Face à cet état de chose, Trump a émis l'idée de dépister les candidats avant tout débat présidentiel. Le président américain espère que sa proposition sera prise en compte ce 29 septembre 2020, le jour du tout premier débat présidentiel.





En outre, en dépit de leur adversité, Trump et Biden ont mis une pause à leurs attaques ce vendredi 11 septembre. Ils ont évité tout différend pour fêter le 19e anniversaire des attentats du 11-septembre. Devant la tradition, ils évitent de créer une nouvelle polémique.