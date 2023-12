Un Nouveau Chapitre dans les Relations Russie-Burkina Faso : Réouverture de l'Ambassade Russe à Ouagadougou

Les relations diplomatiques entre la Russie et le Burkina Faso ont été établies pour la première fois en janvier 1967, peu après l'indépendance du Burkina Faso (alors connu sous le nom de Haute-Volta). Cette période était marquée par une dynamique mondiale de décolonisation et la Guerre Froide, où les pays nouvellement indépendants en Afrique cherchaient à établir des relations avec des puissances mondiales autres que leurs anciennes métropoles coloniales.



Le Burkina Faso, dans ce contexte, s'est tourné vers l'Union Soviétique (prédécesseur de la Russie actuelle) pour chercher un soutien dans divers domaines, notamment l'éducation, le développement militaire et l'assistance technique. La coopération entre les deux pays s'est développée au fil des ans, avec des échanges culturels, éducatifs et économiques.



La fermeture de l'ambassade russe à Ouagadougou en 1992 est intervenue dans un contexte post-Guerre Froide, où de nombreux changements géopolitiques se produisaient à l'échelle mondiale. Avec la dissolution de l'Union Soviétique en 1991, la Russie a connu une période de restructuration interne majeure, affectant ses relations extérieures. Cette fermeture symbolisait un retrait des intérêts russes dans certaines régions d'Afrique, dont le Burkina Faso.



L'impact de cette fermeture a été significatif pour le Burkina Faso. Non seulement cela a marqué une réduction de l'influence russe dans la région, mais cela a également conduit à une réorientation de la politique étrangère burkinabè. Le Burkina Faso a dû chercher de nouveaux partenaires et soutiens internationaux, notamment en se rapprochant davantage des pays occidentaux et d'autres puissances émergentes.



Cette fermeture a également eu des répercussions sur les Burkinabè qui bénéficiaient des programmes d'éducation et de formation en Russie, ainsi que sur les projets de coopération en cours dans des domaines tels que l'agriculture, la santé et l'éducation. La réouverture de l'ambassade en 2023, après trois décennies, suggère non seulement un renouveau des relations diplomatiques, mais aussi une potentialité de reprise et d'expansion des coopérations bilatérales dans plusieurs domaines.