Un cinquième des grues sauvages seraient atteintes par la grippe aviaire

Le ministre de l’agriculture accuse la légèreté des fermiers. Ils ont manqué de vigilance et de crédibilité. Il y a eu manque et retard d’information sur la mort des volailles dans le temps. L’attention des autorités a été attirée avec beaucoup de retard. Le virus a déjà gagné de terrain avant qu’on ne se rend compte qu’il n’était plus possible de sauver les oiseaux.