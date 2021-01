Un homme armé arrêté près du Capitole

Wesley Allen Beeler, originaire de Virginie, s'est présenté vendredi soir à un point de contrôle près du Capitole. Indique un policier consulté par l'AFP. Monsieur Beeler était muni d'une fausse accréditation pour la proche cérémonie d'investiture.





La police trouva Monsieur Beeler en possession d'une arme de poing chargée et de 500 cartouches. Plusieurs autocollants indiquant «S'ils viennent prendre vos armes, filez-leur vos balles d'abord.» étaient sur son véhicule.



Washington ressemble à un camp retranché depuis l'invasion du Capitole. Le dispositif comprend blocs de béton et fil barbelés, mais aussi, 20 000 policiers et militaires ainsi qu'une forte mobilisation de la Garde Nationale.



Les autorités craignent des troubles lors de la cérémonie d'investiture. Celle-ci est pour beaucoup d’américains, l’occasion d'aller à Washington tous les quatre ans.