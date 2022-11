Un passionné de mécanique fait naître à Lomé la première voiture "Made in Togo"

Tout est né de la passion qu’il a des voitures. Fabriquer une voiture de son goût était l’objectif poursuivi depuis le mois d’Avril 2021. L’engin a vu le jour grâce à sa réflexion et aussi grâce à des recherches sur le net. A entendre son entourage, le jeune concepteur n’a pas une formation mécanique adéquate dans ce domaine. Il tient cette passion de bricoleur depuis son enfance. Il affirme d’ailleurs fabriquer des petites voitures depuis qu’il était tout petit avec des objets de bricolage.



Il est néanmoins titulaire d’un Baccalauréat littéraire depuis 2016 et s’est lancé dans la réparation de téléphones portables. C’est d’ailleurs la source de revenus qui lui permet d’auto financer son projet. Les moyens investis dans ce projet avoisinent 3,8 millions de FCFA. Pour son nom de marque, il pense bien inscrire « RAF-X ».

Avec déjà beaucoup d’admirateurs, il faut dire que c’est le moment plus que jamais de l’aider à non seulement avoir une formation adéquate mais aussi le financement nécessaire.