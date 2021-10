Zoom sur la fête du vodoun au Bénin

Elle est avant tout une initiative individuelle des adeptes du vodoun. Chacun le célèbre chez lui et dans son couvent à sa guise et selon les prescriptions de ses fétiches. Néanmoins, il s’organise chaque année une célébration officielle qui regroupe tous les hauts dignitaires du culte vodoun venant de tous les coins du pays. Les autorités politiques et administratives marquent chaque année leur présence. La ville qui doit accueillir la célébration annuelle est désigné par le gouvernement en collaboration avec les autorités religieuses. Ce choix soumis aux divinités n’empêche pas la célébration dans les autres villes.



Chaque célébration est marquée par des activités cultuelles et culturelles. Les adeptes de chaque divinité sont représentés avec différentes offrandes. La fête commence toujours par les prières, et sacrifices. Les prêtres du fà font des consultations pour deviner les prédictions des oracles. Plusieurs orientations et recommandations sont donnés aux dirigeants pour bien gérer le pays. Après les différents discours on laisse place aux festivités.



Durant toute la journée du 10 janvier, on assiste à de différentes démonstrations de puissances. Des chants et danses avec des rythmes propres à chaque divinité. Les louanges et adorations sont faites en l’endroit de la divinité vodoun. On assiste à des entrées en trance de tout genre avec des gymnastiques sous l’impulsion des esprits du vodoun. Plusieurs adeptes démontrent les forces du vodoun à travers des faits extraordinaires. C’est une fête qui accueille des touristes et curieux de tous les coins du monde. Certains visiteurs se font même initié au vodoun dans des couvents à cette occasion.