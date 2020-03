34.927,43$, c'est le prix d'une hospitalisation de soins Covid-19 vous coûtera aux USA

Sans couverture médicale, sans assurance (privée), vous devrez débourser 31 834,78€ pour vous faire soigner du Covid-19 aux Etats-Unis.



Dans le même temps, Donald Trump s'attend à voir le nombre de victime du virus atteindre les 100 à 200.000 mortshttps://t.co/UVHnIaHWRs pic.twitter.com/zN8T3zda0n — Perspective communiste ☭🎗️ ☆彡 (@MAURYNicolas1) March 31, 2020

Avant que le Covid-19 se propage a vive allure aux États-Unis, diverses organisations et médias ont averti de la gravité de la pandémie, avec en ligne de mire l'absence d'un système de santé publique et de confinement permettant d'arrêter la propagation du virus. Dans ce pays, des millions de personnes n'ont pas d'assurance maladie.Danni Askini, une femme vivant à Boston, a reçu une facture de près de 35.000 euros de l'hôpital qui l'a diagnostiquée et traitée pour cette maladie. "J'ai été assez surprise". "Personnellement, je ne connais personne qui a cet argent" déclare t-elle au magazine Time, qui a fait écho à cette histoire il y a quelques jours.Après être tombé malade d'une pneumonie, elle a passé plusieurs jours au centre médical. Quelques jours plus tard, l'hôpital lui a envoyé la facture représentant le coûtdu test et du traitement: 34.927,43$.Les décès aux États-Unis liés à la pandémie de coronavirus, dont l'épicentre est à New York, pourraient atteindre les 100.000 à 200.000 morts et avec des millions de personnes contaminées, a déclaré dimanche le principal épidémiologiste du gouvernement Anthony Fauci (membre du groupe de travail de la Maison Blanche contre le coronavirus et directeur de l'Institut national des allergies. et les maladies infectieuses) dans une interview à CNN.