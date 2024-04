Quels résultats 1 mois après votre liposuccion ? Le Docteur Smarrito nous en parle !

Voici quelques éléments que les patients pourraient remarquer à ce stade du processus de guérison :

Réduction des gonflements : Bien que le gonflement initial puisse prendre plusieurs semaines à diminuer, à un mois, de nombreux patients commencent à voir une baisse significative du gonflement. Cependant, un léger gonflement peut persister pendant quelques mois.

Contour plus net : Les contours du corps où la graisse a été retirée devraient commencer à être plus visibles, même si le résultat final peut ne pas être encore totalement apparent en raison du gonflement résiduel.

Ecchymoses : La plupart des ecchymoses devraient être résolues ou nettement améliorées à ce stade. Dans certains cas, des discolorations légères peuvent encore être présentes.

Sensibilité : La sensibilité ou l'engourdissement dans les zones traitées pourrait persister, mais devrait généralement commencer à s'améliorer.

Fermeté de la peau : La peau peut commencer à paraître plus ferme là où la graisse a été retirée, bien que la peau puisse encore être en train de s'adapter à sa nouvelle forme.

Cicatrices : Si des incisions ont été faites, les cicatrices pourraient encore être visibles, bien qu'elles commencent souvent à s'estomper progressivement au fil du temps.

Un mois après une liposuccion, les patients peuvent observer divers résultats, tout en gardant à l'esprit que les effets peuvent varier en fonction de chaque individu et de la technique utilisée.Il est crucial pour les patients de suivre les conseils post-opératoires de leur médecin pour favoriser une guérison optimale et atteindre les meilleurs résultats possibles. Cela comprend souvent le port de vêtements de compression, l'évitement de certaines activités physiques et le maintien d'une alimentation saine et équilibrée pour ne pas compromettre les résultats de la procédure.Docteur Stéphane SmarritoAvenue de Mon Repos 141005 Lausanne