Cicatrices après une augmentation mammaire : Le Docteur Smarrito nous en parle

Comprendre les Cicatrices de l'Augmentation Mammaire

Phase inflammatoire : Juste après la chirurgie, les cicatrices sont rouges, gonflées et parfois douloureuses. Cette phase dure généralement quelques semaines.

Phase de prolifération : Pendant cette phase, le corps commence à produire du collagène à l'endroit de l'incision, ce qui peut rendre la cicatrice rouge, surélevée et rigide. Cette étape peut durer plusieurs mois.

Phase de maturation : Cette dernière phase peut prendre de un à deux ans. La cicatrice s'aplatit, pâlit et devient moins visible.

Techniques de Minimisation des Cicatrices par le Dr. Stéphane Smarrito

Sélection stratégique de l'incision : En fonction de la morphologie de la patiente et des objectifs esthétiques, il choisit l'incision la plus appropriée qui minimise la visibilité des cicatrices, tout en permettant un placement optimal des implants. Précision chirurgicale : Une technique chirurgicale méticuleuse et précise est essentielle pour réduire les traumatismes tissulaires, ce qui peut diminuer significativement la cicatrisation. Sutures fines et techniques de fermeture de l'incision : Utiliser des sutures très fines et des techniques de fermeture de l'incision qui placent la tension sur les couches sous-cutanées plutôt que sur la peau elle-même peut aider à produire une cicatrice plus fine et moins visible.

Protection contre le soleil : Les cicatrices doivent être protégées du soleil pendant au moins un an après l'opération pour prévenir l'hyperpigmentation. Utiliser un écran solaire avec un indice de protection élevé est crucial.

Traitements topiques : Des produits contenant du silicone, comme les gels et les feuilles de silicone, sont souvent recommandés pour aider à réduire l'épaisseur, la couleur et la texture des cicatrices.

Thérapies complémentaires : Pour les cicatrices qui ne répondent pas aux traitements standards, des options comme les traitements au laser ou les injections de corticostéroïdes peuvent être envisagées pour améliorer l'apparence des cicatrices.

En savoir plus :Docteur Stéphane SmarritoAvenue de Mon Repos 141005 Lausanne