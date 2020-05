Abdallah Hamdok : Tentative d’assassinat contre le Premier ministre Soudanais

Une explosion a visé le convoi du premier ministre du Soudan, Abdalla Hamdok, lundi et le responsable est sorti indemne de l’attentat, selon des informations rapportées par sa famille. Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque.

En effet, Hamdok a été nommé Premier ministre en août dernier, après que des manifestations pro-démocratiques ont forcé l’armée à destituer le président autocratique, Omar Al-Bashir, et à le remplacer par un gouvernement dirigé par des civils. Les généraux militaires restent les dirigeants de facto du pays et ont montré peu de volonté à céder le pouvoir à l’administration dirigée par des civils.



« Une explosion s'est produite au passage de la voiture du premier ministre Abdallah Hamdok mais grâce à dieu personne n'a été touché », a écrit son chef de cabinet, Ali Bakhit, sur son compte Facebook. Un responsable du Conseil des ministres a confirmé à l'AFP que « M. Hamdok a échappé à un attentat ». « Le premier ministre a été visé par une tentative d'assassinat mais il se porte bien et a été transporté dans un lieu sûr », a ensuite annoncé la télévision d'État