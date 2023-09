Agression à grande échelle au Haut-Karabagh

La France a également réagi fermement à la situation en cours. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a qualifié l'opération militaire d'illégale, injustifiable et inacceptable. Elle a souligné que la France tenait l'Azerbaïdjan pour responsable du sort des Arméniens du Haut-Karabagh. La ministre a annoncé que la France était en contact avec ses partenaires européens, les États-Unis, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et a appelé à la convocation urgente d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. Catherine Colonna a insisté sur la gravité de la situation et a exprimé sa volonté de poursuivre les échanges avec les ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan ainsi que d'autres partenaires internationaux pour tenter de trouver une solution à cette crise.



La situation au Haut-Karabagh demeure préoccupante alors que l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'engagent dans une nouvelle confrontation armée. Les appels à l'intervention internationale se multiplient, tandis que les deux parties s'accusent mutuellement de violence et d'agression. Il est impératif que les acteurs internationaux intensifient leurs efforts pour ramener la paix dans cette région déchirée par des décennies de conflits. La communauté internationale doit s'unir pour empêcher une escalade majeure de cette crise et trouver une solution pacifique pour le Haut-Karabagh.