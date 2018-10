Amour et Karma, une relation spirituelle?

Il y a quelque jours, je rendais visite en Belgique à un ami Voyant. Il anime le Site Web https://divinatoire.be/.Je ne sais plus à quel propos il m'a livré la contribution ci dessous à propos du lien spirituel entre humain et son rapport avec le Karma. En fait et à la réflexion je sais pourquoi il l'a fait mais là on entre dans le domaine de l'intime. Peut être on parlerons nous un jour...

Le lien spirituel entre Amour et Karma se produit parce que la relation entre les âmes jumelles dure plusieurs vies, mais seulement au niveau spirituel, alors que nous pouvons vivre physiquement avec une autre âme dans un accord karmique. De même qu'il n'est pas exclu que notre lien d'âme le plus fort soit avec l'âme d'un de nos parents, d'un de nos fils ou de nos frères. Mais il se peut aussi que notre âme sœur ne se soit pas incarnée durant notre existence et ne nous protège pas de l'au-delà, à la manière d'un ange gardien. Ou, comme dans les désirs de nombreuses personnes, notre âme sœur s’identifie à notre partenaire ou à notre amoureux, à cette personne qui émane à notre égard un besoin d’être ensemble qui échappe aux raisons ordinaires de l’attractivité et surmonte toute considération humaine en devenant un sentiment d'exhaustivité et de contentement sans raison.

Chacune de ces "options" n'est pas un cas ou une cause, mais c'est le destin des Âmes Jumelles qui est toujours destiné, d'une manière ou d'une autre, à se rencontrer, même pour un moment. Parfois, il ne faut que quelques minutes pour changer notre vie pour toujours. Et qui peut avoir cette force perturbatrice sur nous, si ce n'est une âme double?

Être avec son âme sœur, c'est comme se sentir chez soi, c'est une relation privilégiée dans laquelle vous n'avez pas à agir, à faire semblant ni à comparaître, car l'affinité qui nous lie est immédiate, profonde et "ancienne", comme si vous aviez toujours su . Probablement pas une personne ayant les mêmes intérêts ou les mêmes opinions que nous, car le simple fait que l’attraction créée soit beaucoup plus profonde et mystérieuse et ne concerne pas les couches superficielles de la personnalité, car elle provient de notre propre famille d’âmes. Les familles d'âmes naissent de ce qu'on appelle

ésotériquement une âme-racine, ou super-âme. Une racine d'âme émanant du Créateur (ou de Dieu, ou comme vous préférez l'appeler!) Par temps reculés et générative, au fil du temps, de nombreuses âmes-compagnons et même des Âmes jumelles. Par conséquent, ce sont des âmes qui ont été créées au même moment et partagent la même essence. Et ceci explique pourquoi les sentiments mutuels entre les âmes jumelles sont absolument les plus intenses qu'une âme puisse ressentir pour une autre âme. Les familles d'âmes ne sont que le macrocosme, dans un plan spirituel, de notre famille traditionnelle vue depuis un plan matériel, un microcosme. Pour cette raison, il est difficile d'expliquer ce "qu'ils ressentent" à deux ou plusieurs âmes jumelles, il s'agit d'une intimité immédiate, spontanée et inexprimable, avec les paramètres relationnels habituels. J'entends souvent beaucoup de gens dire: "Pourquoi est-ce que je ne rencontre pas mon âme sœur?", La réponse est assez simple: il ne faut pas chercher l'âme double, ce n'est pas dans nos facultés. Ces rencontres sont une affaire de destin, il

faut simplement avoir la foi et être prêt, car elles se produiront certainement. Par la suite, après la réunion, le libre arbitre décidera, le destin nous place devant un cadeau comme l’âme sœur, mais nous devrons être en mesure d’écouter notre cœur. Plus nous sommes éveillés, plus il est probable que la décision (quelle qu'elle soit) soit basée sur l'amour. Et quand les deux partenaires seront éveillés, alors, pour eux, l'extase sera à portée de main.