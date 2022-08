Ballon d’or : Messi snobé, c’est la stupéfaction !

Il fallait s’y attendre sur les réseaux sociaux. Les Fans de l’attaquant y vont par toutes les manières et tous les mots pour manifester leur mécontentement. On penserait un temps avoir à faire à une communauté de l’idole qui ne souhaite aucune concurrence dans le temps. Ce n’est pourtant pas possible dans la mesure où la sélection des joueurs selon France Football répond à des critères bien définis. Ce n’est donc pas une affaire de fans.



Tous les commentaires ne sont pas défavorables au travail de France Football. Il y en a qui font une analyse plus ou moins juste de la situation pour déduire qu’il n’était vraiment pas possible pour Lionel Messi de retrouver son nom sur cette liste. Son coéquipier Neymar subit aussi le même sort. Le PSG s’absente ainsi par ses attaquants.