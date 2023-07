Benjamin Mendy, footballeur français, innocenté des accusations de viol et tentative de viol

Benjamin Mendy, le footballeur français, a été déclaré non coupable des accusations de viol et tentative de viol qui pesaient contre lui par la justice britannique. Cette décision intervient cinq mois après son acquittement pour six autres chefs d'accusation de viols et un d'agression sexuelle.



Lorsque le verdict a été prononcé, Benjamin Mendy, âgé de 28 ans, a éclaté en sanglots. Le procès s'est déroulé à Chester, dans le nord de l'Angleterre, et a duré trois semaines. Après un peu plus de trois heures de délibération, le jury a rendu son verdict, innocentant le footballeur.



Benjamin Mendy était rejugé depuis la fin du mois de juin pour deux accusations pour lesquelles le jury n'avait pu parvenir à un verdict lors du premier procès. Ces accusations concernaient le viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et une tentative de viol sur une femme de 29 ans deux ans plus tôt. Le joueur a toujours nié fermement ces allégations.



Suite à ces accusations, Manchester City avait suspendu Benjamin Mendy et n'a pas renouvelé son contrat qui arrivait à échéance le 30 juin. Le club a pris cette décision indépendamment de l'issue du procès.



Le premier procès avait duré quatre mois et le jury, composé de huit hommes et quatre femmes, s'était retiré pour délibérer le 5 décembre. Cependant, les délibérations avaient été interrompues à plusieurs reprises en raison de cas de Covid-19, puis pour une pause prévue de longue date, avant une trêve pendant la période des fêtes de fin d'année. Finalement, aucune décision n'avait pu être prise concernant les deux chefs d'accusation.



Benjamin Mendy avait été incarcéré à la fin du mois d'août 2021 et avait passé plus de quatre mois en détention provisoire. Il avait ensuite été libéré début janvier 2022 et placé sous contrôle judiciaire en attendant son premier procès.



Le parcours de Benjamin Mendy dans le football est bien connu. Formé au Havre, il s'est révélé à l'Olympique de Marseille avant de passer une saison à Monaco. C'est en 2017 que Benjamin Mendy est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire lors de son transfert à Manchester City pour une somme de 52 millions de livres sterling, soit environ 61,4 millions d'euros au taux de change actuel.



Cette décision de justice marque une étape importante pour Benjamin Mendy, qui va maintenant pouvoir tourner la page de cette période difficile. La question se pose désormais de savoir quel sera son avenir dans le football professionnel. Après son acquittement, certains clubs pourraient être intéressés par ses services. Toutefois, cette affaire a sans aucun doute laissé des séquelles sur le plan personnel et professionnel pour le joueur.



Il est important de souligner que le système judiciaire a rendu son verdict et que Benjamin Mendy a été déclaré non coupable des accusations portées contre lui. Cette décision doit être respectée et il revient maintenant au joueur de se reconstruire et de reprendre sa carrière, si tel est son choix.



Dans tous les cas, cette affaire rappelle l'importance de la présomption d'innocence et du respect du processus judiciaire. Les accusations portées contre Benjamin Mendy ont suscité beaucoup d'attention médiatique, mais il est essentiel de laisser la justice faire son travail et de ne pas préjuger de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne avant qu'un verdict ne soit rendu.



En conclusion, Benjamin Mendy a été déclaré non coupable des accusations de viol et tentative de viol qui pesaient contre lui. Cette décision de justice met fin à une période difficile pour le footballeur français. Maintenant, il lui appartient de décider de la suite de sa carrière, tandis que le monde du football observe attentivement cette affaire et ses répercussions possibles sur son avenir professionnel.