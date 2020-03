CORONA VIRUS OU COVID-19 de la chine en France

La crise du coronavirus a mis en lumière les limites de la mondialisation et la dépendance de certains produits pourtant parfois primordiaux comme les médicaments dont les composants sont en grande partie fabriqués par la Chine et l'Inde.

Conséquence de la crise du coronavirus, la Chine déborde des centaines de tonnes de déchets médicaux : des masques, des blouses, des draps d’hôpitaux souillés à cause du virus et qu’il faut traiter, puis détruire avec énormément de précautions. Mais la Chine ne dispose pas de suffisamment de centres de traitements spécialisés pour ce type de déchets, un sérieux problème en temps d’épidémie.



L'épidémie de coronavirus continue de faire des malades dans le monde, dont en France où plusieurs départements d'Ile-de-France sont désormais touchés. Actuellement, 96 786 malades sont recensés dans 80 pays et 3 303 personnes sont décédées. La France est toujours en stade 2 avec plusieurs cas groupés répartis sur le territoire : 377 sont confirmés au 5 mars, soit 92 de plus que la veille. Parmi les victimes, 6 sont décédées. Dans ce contexte, les isolements se multiplient dans le pays, des écoles ferment, des supermarchés sont dévalisés... Comment limiter la transmission du virus, quels sont les symptômes typiques du coronavirus ? Est-il vraiment dangereux ? Faut-il arrêter de venir au travail ? Le point sur les connaissances actuelles.

Dernières infos en direct :

• Deux personnes supplémentaires sont décédées, ce qui porte à 6 le nombre de décès en France, indique le ministère des Solidarités et de la Santé dans un communiqué du 5 mars. Il s'agit d'une personne âgée de 73 ans originaire de l'Oise et d'une personne âgée de 64 ans originaire de l'Aisne.

• Une femme salariée de la RATP travaillant sur la ligne 6 du métro a été testée positive au coronavirus, confirme la société jeudi 5 mars. Elle est hospitalisée mais va bien.

• Dans le Val d'Oise, plusieurs cas sont recensés dans la commune de Louvres où le maire a décidé de fermer une école.

• Un premier cas de coronavirus est confirmé jeudi 5 mars au matin dans les Yvelines.

• 5 cas sont recensés dans le Val-de-Marne, deux personnes vivent à Charenton-le-Pont, deux à Vitry-sur-Seine et une au Kremlin-Bicêtre.

• Plusieurs salariés de sociétés de transports (RATP, Strav...) exercent leur droit de retrait, faute de protections suffisantes face à la contagion du coronavirus.

• La vente de masques de protection est désormais soumise à une prescription médicale. Seules les personnes disposant d'une ordonnance et les professionnels de santé peuvent en recevoir en se rendant en pharmacie.

• En France, un décret a été publié au Journal Officiel pour réquisitionner les stocks de masques de protection de type FFP2 détenus par " toute personne morale de droit public ou de droit privé" et les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.

• Le prix des gels hydro alcooliques aurait doublé ou triplé dans certains commerces et plateformes en ligne. Pour éviter toutes spéculations, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a demandé une enquête sur le contrôle des prix. Un décret d'encadrement pourrait être publié.

• La France est le troisième pays d'Europe le plus touché, après l'Allemagne et l'Italie.

• "Le taux de mortalité est réévalué en ce moment" et tourne autour des 1 à 2%, indique Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Soit un taux plus élevé que la grippe, mais moins que celui du SRAS.

• Les voyages scolaires à l'étranger et dans les zones considérées comme à risque en France, en Haute-Savoie et dans l'Oise, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le ministère de l'Education nationale qui a mis à jour ses recommandations concernant la venue des enfants dans les écoles touchées. De plus, tous les voyages scolaires à l'étranger (en cours) doivent être interrompus.

• 80% des formes de coronavirus sont toujours mineures, 15% de formes sévères et 5% de formes graves qui nécessitent le placement en réanimation. Aucune forme grave ni de décès n'est à déplorer chez des enfants.

• A compter du 6 mars 2020 à 8 heures, les voyageurs ayant séjourné ou transité pendant plus de 6 heures au cours des 15 derniers jours, notamment en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne ou en Autriche, se verront refuser l'accès au territoire israélien et ainsi qu'aux territoires palestiniens.

• La province de Hubei, berceau de l'épidémie en Chine représente encore 96% des cas de coronavirus.

Coronavirus en France : 377 personnes ont été contaminées

Les cas de contamination au coronavirus en France sont portés à 377 au jeudi 5 mars à 15 heures. Parmi les cas confirmés et isolés :

• 6 sont décédés

• 15 sont en réanimation

• 172 cas font partie d'une chaîne de transmission ou d'un cas groupé

• 52 proviennent de zones à l'étranger où circule le virus

• 65 n'ont pas d'expositions identifiées.

• 5 clusters sont recensés.