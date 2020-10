Cameroun: un homme abat son conjoint au cours d’une dispute

Selon les sources, la jeune femme de 25 ans Yoh Francine travaillait dans une ONG (Organisation Non-Gouvernementale) à Buea où elle a récemment reçu une promotion. Une promotion qu’elle a fêtée à son domicile. Deux jours après cette fête, son mari Menag Nsake Kefu appelle les parents de Francine à 3 heures du matin avec le portable de cette dernière : « Francine s’est écroulée et elle perd du sang par le nez », a-t-il dit à ses beaux-parents au téléphone, selon nos sources. Ce sont les mots qu’a placé le coupable à l’égard de ses beaux-parents.



Plus tard, le père de Francine inquiet et curieux de voir sa fille retrouvera le corps de sa fille sans vie. Le cadavre de sa fille était déjà en composition avec des blessures sur le corps et il y avait du sang partout dans la maison. D’après les sources médicales, Francine serait morte la journée d’avant. Placé en garde à vue et interrogée, son mari Menag Nsake Kefu va avouer être responsable des coups et blessures sur le corps de sa femme. Il révèle avoir battu sa femme Yoh Francine au cours d’une Francine. Les raisons qui ont poussé Menag Nsake Kefu a porté un coup dure à la vie de sa femme restent encore inconnues. Les forces de l’ordre y travaillent pour mettre la lumière sur cette affaire.