Changement de cap à l'OL : Jean-Michel Aulas quitte la présidence du club

Le lendemain de la victoire renversante de Lyon contre Montpellier (5-4), l'équipe fait face à un moment historique avec le départ de Jean-Michel Aulas. En désaccord avec John Textor et Eagle Football sur la restructuration sportive souhaitée par la société américaine, Aulas quitte officiellement la présidence bien avant la fin de son contrat (jusqu'en 2025).



À l'âge de 74 ans, ce dirigeant emblématique touchera une indemnité de départ de 10 millions d'euros. Il sera nommé président d'honneur du club, conformément à la décision prise lors d'une réunion du conseil d'administration. L'Olympique Lyonnais annonce cette nomination dans un communiqué publié ce lundi matin.



Cette page cruciale de l'histoire de l'Olympique Lyonnais se tourne au lendemain d'un match spectaculaire et imprévisible. Le succès de l'équipe d'Alexandre Lacazette contre Montpellier (5-4 après avoir été menée 1-4) sera sans aucun doute éclipsé dans les prochains jours par le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence du club. Président de l'OL depuis 1987, il quitte officiellement ses fonctions, comme l'a révélé L'Équipe et confirmé par OL Groupe dans un communiqué.



La présence de John Textor aux côtés de Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Sonny Anderson dans la tribune présidentielle de Décines, sans Jean-Michel Aulas, a suscité des interrogations dimanche. Le nouveau propriétaire américain d'OL Groupe, présent pour son deuxième match consécutif au Parc OL après la défaite face à l'OM (1-2), a décidé de mettre fin prématurément à son contrat de gouvernance de trois ans (jusqu'en 2025) convenu avec le dirigeant lyonnais historique.



La décision a été prise lors d'une réunion du conseil d'administration d'OL Groupe vendredi dernier. Le communiqué du club précise que John Textor a été nommé président du conseil d'administration à partir du 5 mai et jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur, suite à la cessation des fonctions de Jean-Michel Aulas en tant que président-directeur général d'OL Groupe. John Textor est désormais également directeur général d'OL Groupe depuis vendredi, dans le cadre d'une période intérimaire en attendant l'identification et la désignation d'un nouveau directeur général. Le communiqué indique également que Jean-Michel Aulas sera nommé président d'honneur.



Les tensions entre les deux figures clés de la direction de l'OL se sont intensifiées au cours de cette saison. Jean-Michel Aulas avait déclaré à L'Équipe le mois dernier : "Si on vient m'imposer des choses sur l'organisation sportive, il y a peu de chances que je l'accepte." John Textor, de son côté, avait souligné sur Prime Video avant le match contre l'OM qu'il allait "pousser pour des changements".



"Nous devons faire les choses différemment", avait-il déclaré. "Avec un club de cette envergure, nous devons prendre de grandes décisions chaque jour. Jean-Michel (Aulas) gère ses équipes, et moi je suis là pour poser des questions, obtenir des réponses et avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Nous voulons de meilleurs résultats, donc nous devons faire les choses différemment, et cela commence maintenant. Je suis un acteur du changement."



Le patron d'Eagle Football est passé des paroles aux actes de manière spectaculaire. Selon L'Équipe, Jean-Michel Aulas (74 ans) ne souhaitait pas accompagner la mise en place d'une cellule de recrutement plus importante, telle que le demandait Eagle Football. La société américaine, déterminée à restructurer en profondeur le secteur sportif, a donc organisé un conseil d'administration vendredi, qui n'a pas permis de rapprocher les positions avec JMA.