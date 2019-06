Cinq millions d'enfants subissent la famine au Yemen

C'est en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant que plus de cinq millions d'enfants risquent la mort par la famine au Yémen. Le pays est déchiré par la guerre alors que les prix des denrées alimentaires et du carburant flambent, a déclaré Save the Childrenen mettant l'accent depuis 1918 que toute une génération risque d'être confrontée à la mort et à la "famine à une échelle sans précédent".



Le conflit qui oppose le gouvernement du Yémen soutenu par les Saoudiens et les rebelles Huthi liés à l'Iran.

Pays appauvri au bord de la famine, le Yemen laisse de nombreuses personnes dans l'impossibilité de se procurer de la nourriture et de l'eau.

"Des millions d'enfants ne savent pas quand et si leur prochain repas viendra ", insiste Helle Thorning-Schmidt, PDG de Save the Children.

"Cette guerre risque de tuer toute une génération d'enfants yéménites qui font face à de multiples menaces, des bombes à la faim en passant par la violence tout autant que des maladies évitables comme le choléra mais aussi en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant.

La situation humanitaire déjà catastrophique est exacerbée par la bataille pour le port d'Hodeida, qui est une bouée de sauvetage.

menaçant de perturber le peu d'aide qui s'infiltre dans le pays.

Située sur la côte de la mer Rouge du Yémen, la ville est contrôlée par les rebelles et bloquée par l'Arabie saoudite et ses alliés.

Ayant déjà identifié quatre millions d'enfants menacés de famine, Save The Children a mis en garde mercredi un autre million d'enfants contre la faim.

pourrait maintenant faire face à la famine alors que la bataille d'Hodeida s'intensifie.

"Dans un hôpital que j'ai visité dans le nord du Yémen, les bébés étaient trop faibles pour pleurer, leur corps épuisé par la faim.

Les prix des denrées alimentaires dans certaines régions du pays ont doublé en quelques jours seulement, et l'organisation non gouvernementale a déclaré ce qui suit:

Les familles ont dû faire face à des choix impossibles pour payer l'hospitalisation d'un bébé au détriment de l'alimentation du reste de la famille.

Au total, 5,2 millions d'enfants au Yémen risquent aujourd'hui de mourir de faim, selon l'ONG britannique.

Le Programme alimentaire mondial a averti que la nourriture était devenue une "arme de guerre" au Yémen, où les combats, le choléra et la famine ont fait des ravages.

La famine imminente a créé ce que l'ONU appelle la pire crise humanitaire du monde.

L'ONU a déclaré deja en 2018 que les prix des denrées alimentaires avaient augmenté de 68 pour cent depuis 2015, date à laquelle une coalition militaire régionale dirigée par l'Arabie saoudite a été formée.

L'Arabie s'est jointe à la guerre du gouvernement contre les rebelles Huthi.

Le coût d'un panier de provisions, qui contient des aliments de base et des conserves, a augmenté de 35 p. 100, et le coût du gaz de cuisson et de l'eau de cuisson a diminué de 2 p. 100.

Selon l'agence humanitaire de l'ONU OCHA, le prix du carburant a augmenté de plus de 25 pour cent au cours des années écoulées.

Les Nations Unies ont averti en son temps que tout combat majeur à Hodeida pourrait mettre fin à la distribution de nourriture à huit millions de Yéménites.

L'économie et la population du pays, qui compte 22 millions d'habitants, dépendent presque entièrement des ressources importées par les ONG.

"Le temps presse pour les agences d'aide au Yémen afin d'éviter que ce pays ne sombre dans une famine dévastatrice et nous...

On ne peut pas se permettre de perturber la bouée de sauvetage que nous fournissons aux victimes innocentes de ce conflit ", a déclaré M. World Food David Beasley, directeur du programme.

Les fonctionnaires de l'ONU font maintenant pression pour trouver une solution au conflit de Hodeida.

L'envoyé de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, s'est rendu mercredi à Riyad après une visite de trois jours au Yémen visant à redémarrer les opérations de l

négociations entre le gouvernement du président Abedrabbo Mansour Hadi et les Huthis.

La coordinatrice humanitaire des Nations unies pour le Yémen, Lise Grande, était également à Hodeida , selon un haut responsable de l'aide humanitaire de l'ONU.

Près de 10 000 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées depuis l'intervention de la coalition dirigée par les Saoudiens dans le conflit au Yémen, en 2015.