Colombie: une jeune fille violée par des soldats du confinement anti-coronarovirus

Les soldats ont avoué avoir eu "des rapports sexuels aggravés avec un mineur de moins de 14 ans", selon une déclaration du bureau du procureur général publiée jeudi et sont actuellement en attente d'un procès civil.

Le leader de la communauté Embera Katio, Juan de Dios Queragama, a déclaré dans une déclaration que l'incident présumé s'était produit dimanche dernier et que les travailleurs des droits de l'homme l'avaient informé de ce fait.

"Il semble que des amis de (la colonie rurale de) Santa Cecilia l'aient trouvée, parce que sa mère la cherchait car elle s'était perdue.

"Quand elle est allée la chercher, elle a trouvé l'enfant à son école. Lorsqu'ils l'ont ramassée, l'enfant ne pouvait pas marcher. Ils l'ont emmenée directement à l'hôpital et de l'hôpital ils l'ont emmenée aux services médico-légaux", a déclaré Queragama à la chaîne de télévision nationale RCN mercredi. Vendredi, elle était toujours à l'hôpital.

La victime, sa famille et le groupe indigène reçoivent actuellement une assistance juridique et psychologique de l'Organisation des nations indigènes de Colombie (ONIC).

"Son état de santé est très grave", a déclaré jeudi Luis Fernando Arias, conseiller principal de l'ONIC, ajoutant que la jeune fille de 12 ans "a été kidnappée et violée pendant une période de 17 heures".

Cette affaire coïncide avec un tournant dans l'approche du gouvernement colombien en matière de violence sexuelle : Le 18 juin, le Congrès a adopté une réforme qui étendrait les peines possibles pour les délinquants sexuels.