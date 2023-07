Comment faire une bonne charte graphique ?

Respecter la charte graphique

La charte graphique vous permet de créer tous vos supports de communication. Mais ce n'est pas tout ! La charte graphique a également pour but d'indiquer les "bonnes pratiques", c'est-à-dire les règles à suivre. Elle comprend également ce qui est interdit, comme par exemple la déformation du logo. Nous y reviendrons en détail plus loin dans l'article.

Vous vous devez de la respecter à la lettre, surtout lorsque vous démarrez votre activité. Vous démarrez votre activité et vous n'avez pas encore de réputation, vous devez vous faire connaître petit à petit. C'est pourquoi vos supports doivent tous être en adéquation avec votre charge graphique.

Prenons l'exemple des spots publicitaires à la radio, plus on les écoute, plus on les mémorise. C'est un peu la même chose, plus vous êtes visible pour les personnes qui se souviennent de vous, de votre nom, de vos couleurs, de votre typographie. Cela ne peut fonctionner que si vous gardez toujours la même base.



Composition de la charte graphique

La charte graphique doit rassembler plusieurs éléments clés à ne pas oublier.

L'histoire de la marque

Il est préférable de prévoir une introduction courte et concise dans votre document de conception graphique. Celle-ci doit rassembler rapidement les valeurs de votre entreprise, ainsi que ses missions et son univers.



La charte graphique du logo

Le logo incarne votre identité visuelle et doit refléter vos valeurs. . C'est une représentation graphique de votre entreprise. C'est l'élément fondateur, il vous permet de vous identifier rapidement. C'est le cas des grandes entreprises comme Apple et la célèbre pomme, par exemple. Il doit être présent sur tous vos supports de communication. À l'origine du logo, le blason ! Il a été créé autrefois avec l'idée que toutes les personnes qui ne savent pas lire puissent reconnaître l'identité visuelle à l'aide d'un pictogramme.



Vous devez indiquer dans votre charte graphique :

Les dimensions du logo en fonction du support ;

Les couleurs du logo :

Les espaces nécessaires autour du logo (zone de protection) ;

L'utilisation du logo, c'est-à-dire des fonds de différentes couleurs (négatif, couleur, noir et blanc) ;

Les variantes ;

Les interdictions.