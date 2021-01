Côte d’Ivoire : l’opposant Pascal Affi n’guessan est libéré sous contrôle judiciaire

Pascal Affi N’Guessan, l'un des principaux responsables de l'opposition en Côte d'Ivoire, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire mercredi 30 décembre 2020, après presque deux mois de détention préventive. Pascal Affi N’Guessan, 67 ans, président du Front populaire ivoirien (FPI, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo), avait été arrêté le 6 novembre à une centaine de kilomètres d'Abidjan la capitale, alors qu’il fuyait la justice qui avait lancé des poursuites contre lui.



Il est accusé notamment au même titre de Maurice Kakou Guikahué, secrétaire général du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, parti de l’ex-président Henri Konan Bedié) et bien d’autres opposants d’être à l’origine des violences pré et postélectorales qui ont fait 85 morts.



Ils avaient également créé un Conseil national de transition (CNT) censé remplacer le régime, après l’annonce de la victoire du président sortant Alassane Ouattara à l’élection du 31 octobre 2020.



Cette libération intervient au lendemain de la clôture d’un dialogue politique, qui a permet d’arrêter la date des élections législatives au 6 mars 2021.

L’opposition exige l’arrêt des poursuites et la libération de ses responsables arrêtés dans le cadre du dialogue engagé avec le pouvoir, pour décrisper le climat politique en Côte d’Ivoire.