Coup d’Etat au Burkina-Faso : Les militaires prennent le pouvoir

C’est à peu près une situation similaire à celle du Mali. Pour eux, le Président Kaboré a révélé son incapacité à préserver l’intégrité territoriale et protéger son peuple. Il faut donc changer de manière pour sauver le Burkina Faso. Il faut rappeler que le pays traverse un moment critique avec les attaques des terroristes. Il n’y a pas longtemps, plusieurs soldats ont trouvé la mort faute de moyen de défense et de nourriture.

En réponse, il a été enregistré quelques mouvements de mécontentement dans plusieurs villes. Le gouvernement a procédé à quelques remaniements pour calmer la population. On se rend compte que c’était juste une cendre qui cachait la braise. Les militaires murmuraient toujours.