Lors du second sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg, où il était invité, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a lancé un appel à ses homologues africains pour qu'ils cessent d'être des "marionnettes" aux mains des "impérialistes".



Dans un discours passionné, le capitaine Ibrahim Traoré a saisi l'opportunité pour exprimer sa reconnaissance envers la Russie et pour rappeler l'histoire commune des peuples africains et russes. Il a souligné les sacrifices consentis par la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer le monde du nazisme, et le rôle souvent oublié de l'Afrique dans cette lutte.



Le président burkinabè a posé des questions profondes sur la situation de l'Afrique. Comment se fait-il que malgré ses nombreuses richesses naturelles, le continent soit encore le plus pauvre du monde ? Pourquoi nos chefs d'État doivent-ils mendier à l'étranger ? Ces interrogations reflètent les préoccupations de sa génération qui aspire à un avenir meilleur pour l'Afrique.



Ibrahim Traoré a également évoqué la tragédie des migrations africaines vers l'Europe, causée en partie par la pauvreté. Il a exprimé le désir que les futures relations entre l'Afrique et la Russie puissent contribuer à résoudre les problèmes économiques et sociaux du continent, évitant ainsi le besoin d'émigrer pour survivre.



Le président du Burkina Faso a également abordé la question du terrorisme qui sévit dans son pays depuis plus de huit ans. Il a défendu l'engagement courageux des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui font face aux attaques terroristes. Toutefois, il a exprimé sa déception face à la désignation de ces volontaires en tant que milices par certains acteurs internationaux, soulignant le double discours des chefs d'État africains qui critiquent leurs propres peuples sans remettre en question les influences étrangères.



Le discours du capitaine Ibrahim Traoré a également salué l'annonce faite par le président Vladimir Poutine concernant l'envoi de céréales en Afrique, tout en appelant les dirigeants africains à œuvrer davantage pour l'autosuffisance alimentaire dans leurs pays.



En conclusion, Ibrahim Traoré a rendu hommage aux peuples africains qui luttent pour leur dignité et leur victoire. Son discours a suscité des réactions variées parmi les participants au sommet, reflétant la complexité des enjeux en Afrique et les aspirations légitimes des nations africaines à devenir des acteurs souverains dans leur destinée.