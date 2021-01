Covid-19 au Gabon : des amendes prévues pour ceux qui outrepassent les mesures barrières

C’est une nouvelle directive pour décourager la population gabonaise aux non-respects des mesures barrières. Le gouvernement a annoncé des mesures fortes lors d’une conférence de presse ce samedi 23 janvier 2021. Désormais, tous ceux qui ne mettront pas les masques écoperont d’une amende comprise entre 25 000 FCFA à 200 000 FCFA a annoncé le Premier ministre gabonais.

Les rassemblements sont limités à 30 personnes. Les hôtels et salles de fête qui ne vont pas se soumettre au respect de cette mesure et aux protocoles sanitaires en courent une amende de 5 millions de FCFA à 10 millions de FCFA. Cette amande est comprise entre 100 000 et 5 millions de FCFA pour les petits commerces, a-t-il précisé.



Deux principaux facteurs ont obligé le gouvernement à durcir sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Le relâchement dans l’application des mesures barrières et l’apparition des variantes anglais et sud-africain du virus.



Le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a menacé de durcir le dispositif de lutte. « Si la tendance actuellement à la hausse des cas positifs se confirme, le gouvernement durcira en toute responsabilité les mesures restrictives. ».



Par ailleurs, un nouveau timing du couvre-feu a été élaboré. Il démarrera désormais à 20h pour être levé à 5h du matin au lieu de 22h à 5h du matin. Le Gabon qui fait du dépistage de masse une priorité de la riposte à la COVID-19 voit ses nombres de nouveau cas accroître depuis décembre 2020.