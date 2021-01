Décès de Maradona : des preuves accablent le médecin de la star

Des perquisitions ont eu lieu au domicile et à la clinique de Leopoldo, le médecin de Diego Maradona. La procédure avait été enclenchée sur décision du juge, après l'audition des filles (Giannina, Dalma et Jana) de Diego Maradona. Ces dernières s'interrogent sur le rôle du médecin de famille, qu'elles accusent de négligence envers leur père. C’est après ces perquisitions, que le médecin Leopoldo Luque a été inculpé pour homicide involontaire, d’après les informations.



La justice argentine essaye de déterminer s'il y a eu effectivement négligence, imprudence ou toute irrégularité dans les soins prodigués à l'ancien joueur de Naples.

"Nous continuons les investigations en recueillant des témoignages, dont ceux de membres de la famille" de Diego Maradona, a indiqué une source judiciaire de San Isidro.



Les filles de Maradona demandent notamment de connaître en détail ce qui avait été administré à Diego Maradona dans les semaines ayant précédé sa mort, qui a ému le monde entier. D'autant que l'ancien joueur avait été opéré, quelques jours plus tôt, d'un hématome sous-dural. Le dossier médical de l'ancien numéro 10, contenant ses antécédents et ses traitements antérieurs, avait été saisi par les forces de police lors de la perquisition plus tôt dans la journée chez Leopoldo Luque et à sa clinique.



Notons que le médecin, âgé de 39 ans, se considérait comme "un ami" de Maradona et le voyait "comme un père, pas comme un patient". Il ne sait pas pourquoi il n'y avait pas de défibrillateur en cas d'attaque cardiaque dans sa résidence de Tigre, et il a bien indiqué qu'il n'était pas son médecin traitant.