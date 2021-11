Découverte :les différents types de science occulte

C’est un domaine qui ne manquera jamais de polémique parce que chacun y va avec ses expériences et son niveau d’initiation. Toutefois, on peut s’entendre sur le fait qu’il y a la science occulte bénéfique et celle nuisible. D’autres parleront de positive et négative. Il faut juste y comprendre que la qualification dépend des fins et objectifs de la science. C’est-à-dire pour réparer ou pour nuire.



La science occulte bénéfique



On peut classer dans cette catégorie : la divination, l’astrologie, la magie blanche, la médecine occulte... Ces sous branches sont considérés comme non nuisible par les pratiquants. Certaines ne sont même pas orientées vers l’homme. Elles sont ainsi donc d’une neutralité reconnue de tous. Il s’agit principalement de l’astrologie et la divination. Celles orientées vers l’homme ne lui font que du bien comme la médecine occulte et la magie blanche. On ne les pratique pas pour nuire aux autres. Elles ne sont donc accompagnées d’aucune mauvaise intention.

Ce type de science occulte vient en aide aux personnes en difficultés. On va vers le sorcier blanc, le voyant, le médium, le mage pour trouver solution à ses problèmes. Ces initiés sont capables d’influencer positivement les évènements de la vie d’une personne.



La science occulte nuisible



Elle est d’office dangereuse et regroupe plusieurs sous branches utilisées pour détruire. On y retrouve le culte satanique ; la magie noire, la goétie, la nécromancie. On en parle très peu par peur et de répercussions négatives. Nombreuses sont les personnes qui ne les aiment pas, contrairement à certains pratiquants, qui n’aiment pas se faire connaitre. Peu de personnes aiment qu’on les qualifie de : sorcier, nécromancien ; sataniste ou encore mage noire. C’est péjoratif.



Dans la majorité des cas, ces personnes sont des pratiquants de mauvaises choses pour deux raisons fondamentales. Satisfaire leur nature méchante ou se faire de l’argent avec les pouvoirs mystiques.