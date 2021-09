Des dégâts signalés à Melbourne après un séisme de magnitude 5,9

Selon les déclarations des autorités, il n’y a aucune perte en vie humaine ni des cas de blessés graves. Il faut signaler seulement, une dégradation de certaines rues, et des coupures d’électricité dans certaines maisons.



Les dégâts seraient plus psychologiques que matériels. Néanmoins, il faut signaler quelques destructions qui nécessitent réparations. Les secours ont enregistré plusieurs sollicitations d’interventions de la population.



C’est un évènement étrange aux habitudes de vie de cette population. Une catégorie de citoyens concernés par une obligation vaccinale est dans la rue. Les autorités font face à un mélange de panique et de colère.